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Tufanbeyli'de okullar Perşembe günü de tatil edildi

Tufanbeyli'de okullar Perşembe günü de tatil edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının sürmesi nedeni ile okullar 20 Ocak Perşembe günü tatil edildi.

TUFANBEYLİ, ADANA (İHA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının sürmesi nedeni ile okullar 20 Ocak Perşembe günü tatil edildi.

Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tufanbeyli ilçemizde devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 20 Ocak 2022 Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personellerden engelli, hamile ve kronik hastalığı olan memurlar bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tufanbeyli, okullar, Ocak, kar, 3. Sayfa, Haber

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