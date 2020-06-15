Tufanbeyli'de okullar dezenfekte edildi Tufanbeyli Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 Haziran'da yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi okullarda dezenfekte çalışması yapıldı.

Tufanbeyli Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 Haziran'da yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi okullarda dezenfekte çalışması yapıldı.

Belediye ekipleri okul merdivenleri, asansörleri, tuvaletleri, sınıfları, masa ve sıraları dezenfekte etti.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, yaptığı açıklamada sınava girecek öğrencilere başarı ve görevli öğretmenlere de kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA