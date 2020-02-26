Tufanbeyli'de okul sağlığı denetimleri başladı
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Tufanbeyli'de okul sağlığı denetimleri başladı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü" kapsamında oluşturulan okul sağlığı denetim komisyonu üyeleri denetimlerine başladı.

26.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:36
Tufanbeyli'de okul sağlığı denetimleri başladı

ile arasında imzalanan "Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü" kapsamında oluşturulan okul sağlığı denetim komisyonu üyeleri denetimlerine başladı.

Toplum Sağlığı Merkezi personeli Zeynep Ökten, Açelya Korugil ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu koordinatörlüğünde ilçedeki bazı okulları denetledi.

Denetimler kapsamında, kantin görevlileri, öğrenciler ve okul idarelerine temizlik ve hijyen konusunda tavsiyelerde bulunuldu.

Tufanbeyli Toplum Sağlığı personeli Açelya Korugil, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, denetimlerde eğitim kurumlarındaki gıda işletmelerinin hijyen durumuna önem gösterdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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