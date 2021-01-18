Tufanbeyli'de öğretmenler robotik kodlama öğreniyor
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Tufanbeyli'de öğretmenler robotik kodlama öğreniyor

18.01.2021 18:09 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:27

Tufanbeyli Enerjisa Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde hayırseverler tarafından açılan 4 robotik kodlama sınıflarında öğretmenlere kurs veriliyor.

Tufanbeyli Enerjisa Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde hayırseverler tarafından açılan 4 robotik kodlama sınıflarında öğretmenlere kurs veriliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslara anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 200 öğretmen katılıyor.

Kursta öğretmenlere uygulamalı bilgiler veriliyor.

Tufanbeyli'de öğretmenler robotik kodlama öğreniyor
Tufanbeyli'de öğretmenler robotik kodlama öğreniyor
Tufanbeyli'de öğretmenler robotik kodlama öğreniyor
Tufanbeyli'de öğretmenler robotik kodlama öğreniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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