Tufanbeyli'de öğretmenler robotik kodlama öğreniyor
18.01.2021 18:09 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:27
Tufanbeyli Enerjisa Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde hayırseverler tarafından açılan 4 robotik kodlama sınıflarında öğretmenlere kurs veriliyor.
Tufanbeyli Enerjisa Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde hayırseverler tarafından açılan 4 robotik kodlama sınıflarında öğretmenlere kurs veriliyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslara anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 200 öğretmen katılıyor.
Kursta öğretmenlere uygulamalı bilgiler veriliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz