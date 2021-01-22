Tufanbeyli'de öğretmenler kodlama kursuyla çeşitli ürünler yapıyor
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Tufanbeyli'de öğretmenler kodlama kursuyla çeşitli ürünler yapıyor

22.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:21
Tufanbeyli'de öğretmenler kodlama kursuyla çeşitli ürünler yapıyor

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde öğretmenler robotik kodlama eğitimiyle çeşitli ürünler yaptı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde öğretmenler robotik kodlama eğitimiyle çeşitli ürünler yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslara katılan 200 öğretmen, 30 saatlik kursun ardından kodlamayı öğrendi.

Öğretmenler kursta öğrendikleriyle çeşitli ürünler yapıp kursu tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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