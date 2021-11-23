Tufanbeyli'de öğretmenler için hatıra ormanı oluşturuldu - Haberler
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Tufanbeyli'de öğretmenler için hatıra ormanı oluşturuldu

AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hatıra ormanı oluşturuldu.

ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hatıra ormanı oluşturuldu.

Enerjisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tufanbeyli Orman İşletme Şefliği işbirliğinde fidan ekimi yapıldı.

Etkinlikte ilçede görev yapan 232 öğretmen fidan dikti.

Programa, Saimbeyli Orman İşletme Müdürü Ayhan Uyaroğlu, Tufanbeyli Orman İşletme Şefi Yunus Ahraz, Tufanbeyli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özden Özen, Şube Müdürü Hüseyin Yıldızhan, eğitim yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Tufanbeyli'de öğretmenler için hatıra ormanı oluşturuldu

Tufanbeyli'de öğretmenler için hatıra ormanı oluşturuldu

Tufanbeyli'de öğretmenler için hatıra ormanı oluşturuldu

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AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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