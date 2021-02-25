Tufanbeyli'de öğretmenler çevre temizliği yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tufanbeyli'de öğretmenler çevre temizliği yaptı

25.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:46
Tufanbeyli'de öğretmenler çevre temizliği yaptı

Tufanbeyli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde görevli öğretmen ve idareciler, çevre duyarlılığına dikkat çekmek için temizlik yaptı.

Tufanbeyli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde görevli öğretmen ve idareciler, çevre duyarlılığına dikkat çekmek için temizlik yaptı.

İlçede yol kenarında yaklaşık yarım saat süren temizlik çalışmasında 10 poşet atık cam ve plastik şişe toplandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eyüp Çinçik, çevreye sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Çevre bilinci eğitimde önemli bir noktadır. Burada bu etkinliği yaparak ilçemizde farkındalık yaratmak istedik." dedi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Fahrettin Altun Enis Berberoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Onur Akay Demet Akalın Kim Kardashian
Spor Can Bartu Erol Bulut Mesut Özil Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tufanbeyli'de öğretmenler çevre temizliği yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 16:47:27. #1.14#
title