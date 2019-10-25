Tufanbeyli'de minik öğrenciler tiyatro ile buluştu

25.10.2019 15:24

Tufanbeyli'de ilkokul öğrencilerine yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi.

"Ecem Devler Ülkesinde" adlı tiyatro oyunu Enerjisa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi salonunda sahnelendi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan ve Tufanbeyli merkez ve mahallerdeki okuldan gelen öğrenciler katıldı.

Tufanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan, amaçlarının bu tür sosyal etkinlikler ile özelikle köylerde bulunan ilkokul çocuklarının tiyatro ve çeşitli sosyal etkinlikler ile tanıştırmak ve bu isteklerini gidermek olduğunu belirtti.

Bu tür etkinlikleri arttırarak devam ettireceklerini belirten Kalkan, "Belki ilk kez tiyatro gösterisi izleyen çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk bizlere yeter." dedi.

Kaynak: AA