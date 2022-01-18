ADANA (İHA) - Tufanbeyli'de mahsur kalan sürücünün imdadına belediye ekipleri yetişti

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile karda mahsur kalan sürücüyü belediye ekipleri iş makinesinin yardımı ile kurtardı.

Tufanbeyli'de etkili olan yoğun kar yağışının ardından belediye ekipleri kar küreme çalışması yaparken Tufanbeyli Gala mevkiinde mahsur kalan minibüs sürücüsünün imdadına belediye ekipleri yetişti. Yoğun kar yağışı nedeni ile ilçede kar kalınlığı 1 metreyi bulurken kırsal mahallerde 3 metreye ulaştığı öğrenildi. Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü ilçede belediye ekiplerinin kar küreme ve yol açma çalışmalarının sürdüğünü kaydederken vatandaşları zincirsiz yola çıkmamaları için uyardı. İlçede Gala mevkiinde mahsur kalan bir vatandaş ise sosyal medya hesabından kurtarıldığı anları paylaşarak belediye ekiplerine teşekkür etti.