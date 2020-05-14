Tufanbeyli'de kuaförlere maske ve kolonya dağıtıldı Tufanbeyli'de berberlere maske ve kolonya dağıtıldı.

Tufanbeyli'de berberlere maske ve kolonya dağıtıldı.

Kaymakam Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Remzi Ergü, ilçedeki berber dükkanlarını ziyaret ederek, esnafları ve iş yerlerindeki vatandaşlara uygulama hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Sevgili, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından berberlerin iş yerlerinde kullanılacak tek kullanımlık önlük ve hijyen malzemelerinin ihalesinin yapıldığını, malzemelerin en kısa sürede kendilerine teslim edileceğini belirtti.

Kaynak: AA