Tufanbeyli'de Kovid-19 salgını ile mücadelede görev alanlara teşekkür belgesi Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görev alan Tufanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelini makamında ağırlayarak başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı çalışanlara teşekkür belgesi verdi.

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görev alan Tufanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelini makamında ağırlayarak başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı çalışanlara teşekkür belgesi verdi.

Sevgili, ilçede koronavirüsle mücadele sürecinde gayretli çalışmalar yürüten vakıf çalışanlarına teşekkür ederek, başarılar diledi.

Tufanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Ökten de her zaman yanlarında olan ve kendilerine her türlü desteği sunan Kaymakam Sevgili'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA