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Tufanbeyli'de karla mücadele

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Güncel

- Tufanbeyli'de karla mücadele Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı iki gündür etkili oluyor.

ADANA (İHA) - - Tufanbeyli'de karla mücadele

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı iki gündür etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilen ilçede Tufanbeyli Belediyesi iş makinaları karayolları ekipleri ile birlikte kar küreme ve yol açma çalışmalarını hızla sürdürüyor. İlçe genelinde merkezde 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı kırsalda mahallerde 50 santimetreye ulaştı.

Kar küreme ve tuzlama çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Esnaf kurak geçen günler sonrası kar yağışını sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Kar berekettir" dediler.

Tufanbeyli'de karla mücadele

Tufanbeyli'de karla mücadele

Tufanbeyli'de karla mücadele

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