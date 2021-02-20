Tufanbeyli'de kar temizleme çalışmaları sürüyor
20.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 20.02.2021 17:18
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde belediye ekiplerinin cadde ve kaldırımlardaki kar temizleme çalışmaları devam ediyor.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde belediye ekiplerinin cadde ve kaldırımlardaki kar temizleme çalışmaları devam ediyor.
Kentte etkisini gösteren kar nedeniyle, Tufanbeyli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce temizleme çalışması başlatıldı.
Ekipler, Saimbeyli, Girne ve Kızıltepe caddelerinde kar temizleme çalışması yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz