Tufanbeyli'de kan bağışı kampanyası
Türk Kızılay tarafından Tufanbeyli ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
12.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:52
Türk Kızılay tarafından Tufanbeyli ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Tufanbeyli Belediyesi önüne kurulan gezici araçla toplanan kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Kan bağışı öncesinde bağışta bulunmak isteyenler önce anket doldurdu, ardından da sağlık durumu uygun olanlardan görevlilerce kan alındı.
Kampanyanın akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi.
Kaynak: AA