Tufanbeyli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler
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Tufanbeyli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel
Tufanbeyli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

G.S. yönetimindeki 33 VDA 66 plakalı otomobil, Pınarlar Mahallesi'nde karşı yönden gelen E.F. idaresindeki 38 AFN 784 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü E.F, o sırada hasta nakli yapan ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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