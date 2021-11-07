Tufanbeyli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
G.S. yönetimindeki 33 VDA 66 plakalı otomobil, Pınarlar Mahallesi'nde karşı yönden gelen E.F. idaresindeki 38 AFN 784 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü E.F, o sırada hasta nakli yapan ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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