Tufanbeyli'de HEM kursları açma çalışmaları
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Tufanbeyli'de HEM kursları açma çalışmaları

11.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:03
Tufanbeyli'de HEM kursları açma çalışmaları

Tufanbeyli Halk Eğitim Müdürü Eyüp Çinçik, Pekmezli Mahallesi'nde halk eğitim merkezi kursları açma çalışmaları kapsamında mahalleyi ziyaret etti.

Tufanbeyli Halk Eğitim Müdürü Eyüp Çinçik, Pekmezli Mahallesi'nde halk eğitim merkezi kursları açma çalışmaları kapsamında mahalleyi ziyaret etti.

Mahalle muhtarı Ahmet Zorca ve vatandaşlar görüşen Çinçik, kurslar hakkında bilgi verdi.

Çinçik, birçok mahalleden çeşitli kursların açılmasına yönelik talep geldiğini ancak imkanları ölçüsünde buna cevap verebildiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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