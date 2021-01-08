Tufanbeyli'de hayırseverlerin katkısıyla 4. robotik kodlama sınıfını açıldı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hayırseverlerin katkısıyla 4. robotik kodlama sınıfı açıldı.

Kaymakam Ömer Sevgili, Tufanbeyli Ortaokulu'ndaki açılış töreninde, eğitimde kalitenin yükselmesi ve öğrencilere daha modern bir eğitim verilmesi için robotik kodlama sınıflarının önemine değindi.

Geleceğin teknolojisi olarak görülmesinden dolayı robotik kodlama sınıflarının hızla yaygınlaştığını belirten Sevgili, "Bu tür sınıflar, çocukları geliştiriyor ve modern eğitim anlayışına da katkı sağlıyor. Bugün açacağımız sınıf, sadece bu okula değil, bölgede bulunan diğer okulların öğrencilerine de hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından robotik kodlama sınıfının açılışı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz