Tufanbeyli'de feci kaza
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Tufanbeyli'de feci kaza

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde gece tarlasını sulamaya giden 25 yaşındaki genç, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Tufanbeyli'de feci kaza
23.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:37

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde gece tarlasını sulamaya giden 25 yaşındaki genç, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Sabah saatlerinde başka bir çiftçi tarafından fark edilen kazada genç kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün gece Adana'nın Tufanbeyli ilçesi Gala mevkisinde yaşandı. 50 ZA 200 plakalı özel otomobili ile tarlasını sulamaya giden 25 yaşındaki İsmail Atan, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Sürücü Atan'ın aracı, sabaha karşı tarlasını sulamaya giden bir başka çiftçi tarafından bulundu. Çiftçinin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen İsmail Atan'ı kurtaramadı. Gencin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polislik sınavını kazanan ve önümüzdeki günlerde kayda gideceği öğrenilen gencin yakınları üzüntüye boğuldu. - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
KADER ERTUGRUL: Allhrahemet eylesin ismayıl atan
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