Tufanbeyli'de eğitime verilen ara 1 gün uzatıldı

ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Aralık'ta eğitime verilen aranın 1 gün uzatıldığı bildirildi.

Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Tufanbeyli ilçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 22 Aralık Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Öte yandan ilçede elektrik kesintileri yaşandığı, getirilen 5 mobil jeneratörle bu sıkıntının aşılmaya çalışıldığı kaydedildi.

AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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