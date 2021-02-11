Tufanbeyli'de Destekleme ve Yetiştirme Kursu öğretmenleri kurul toplantısı yapıldı

Tufanbeyli Halk Eğitim Merkezi Destekleme ve Yetiştirme Kursu öğretmenleri toplantısı yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eyüp Çinçik, 3 biden fazla kurs programını yürüttüklerini söyledi.

Üniversiteye hazırlanan gençler için de hazırlık kursu açtıklarını dile getiren Çinçik, her yıl bu kurslara 20'nin üzerinde öğrencinin kayıt yaptırdığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz