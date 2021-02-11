Tufanbeyli'de Destekleme ve Yetiştirme Kursu öğretmenleri kurul toplantısı yapıldı
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Tufanbeyli'de Destekleme ve Yetiştirme Kursu öğretmenleri kurul toplantısı yapıldı

11.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:58
Tufanbeyli'de Destekleme ve Yetiştirme Kursu öğretmenleri kurul toplantısı yapıldı

Tufanbeyli Halk Eğitim Merkezi Destekleme ve Yetiştirme Kursu öğretmenleri toplantısı yapıldı.

Tufanbeyli Halk Eğitim Merkezi Destekleme ve Yetiştirme Kursu öğretmenleri toplantısı yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eyüp Çinçik, 3 biden fazla kurs programını yürüttüklerini söyledi.

Üniversiteye hazırlanan gençler için de hazırlık kursu açtıklarını dile getiren Çinçik, her yıl bu kurslara 20'nin üzerinde öğrencinin kayıt yaptırdığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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