Tufanbeyli'de Destekleme ve Yetiştirme Kursu öğretmenleri kurul toplantısı yapıldı
11.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:58
Tufanbeyli Halk Eğitim Merkezi Destekleme ve Yetiştirme Kursu öğretmenleri toplantısı yapıldı.
Tufanbeyli Halk Eğitim Merkezi Destekleme ve Yetiştirme Kursu öğretmenleri toplantısı yapıldı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eyüp Çinçik, 3 biden fazla kurs programını yürüttüklerini söyledi.
Üniversiteye hazırlanan gençler için de hazırlık kursu açtıklarını dile getiren Çinçik, her yıl bu kurslara 20'nin üzerinde öğrencinin kayıt yaptırdığını kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz