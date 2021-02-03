Tufanbeyli'de demirci ustasından şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz kızak

Tufanbeyli ilçesinde demircilik yapan Levent Türkeş, yaptığı kızakları şehit ve gazilerin çocuklarına hediye ediyor.

Tufanbeyli ilçesinde demircilik yapan Levent Türkeş, yaptığı kızakları şehit ve gazilerin çocuklarına hediye ediyor.

Türkeş, AA muhabirine, şehit ve gazi çocuklarını mutlu etmek için çalıştığını söyledi.

Yaklaşık 1 yıldan bu yana kızak yaparak şehit ve gazi çocuklarına hediye ettiğini ifade eden Türkeş, bundan sonra da çocukları bir nebze olsun mutlu etmek için çalışmasını sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz