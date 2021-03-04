Tufanbeyli'de bağ budama kurs kayıtları sürüyor

Tufanbeyli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce başlatılan bağ budama kursu kayıtları devam ediyor.

Tufanbeyli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce başlatılan bağ budama kursu kayıtları devam ediyor.

Halk Eğitim Müdürü Eyüp Çinçik ve ilgili öğretmenler, Evci Mahallesi'ne yaptıkları ziyarette, vatandaşlara bağ budama kursunu tanıttı.

Teorik ve uygulamalı eğitim verilecek 40 kişi kursa kayıt yaptırdı.

Çinçik, gazetecilere, ilçedeki bağ alanlarından daha iyi verim almayı hedeflediklerini belirterek, vatandaşların kurslar sayesinde aile bütçesine katkıda bulunacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz