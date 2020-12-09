Tufanbeyli'de arıcılara taşınabilir güneş enerji sistemi desteği

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında Tufanbeyli ilçesinde, arı yetiştiricilerine taşınılabilir güneş enerji sistemi desteği verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında Tufanbeyli ilçesinde, arı yetiştiricilerine taşınılabilir güneş enerji sistemi desteği verildi.

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, düzenlenen törenle arıcılara güneş enerji sistemlerini teslim etti.

Kaymakam Sevgili, güneş enerji sisteminin arıcılara büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Saffet Giray da, proje kapsamında ilçede 5 arıcıya güneş enerji sistemi verdiklerini, önümüzdeki günlerde de 150 hayvan üreticisine destek vereceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz