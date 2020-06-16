Tufanbeyli'de ağaçlandırma çalışmaları Tufanbeyli ilçesinde ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi.

Tufanbeyli ilçesinde ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi.

Kaymakam Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Remzi Ergü ile Tufanbeyli Belediyesi tarafından yapımına başlanan Toprak Pınarı Mesire Alanı'nda incelemelerde bulunarak, burada gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarına katıldı.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA