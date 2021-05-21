Tufanbeyli Belediyesinden tapu kolaylığı
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Tufanbeyli Belediyesinden tapu kolaylığı

Tufanbeyli Belediyesinden tapu kolaylığı
Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Tufanbeyli Belediyesi emlak alım ve satım işlemlerinde Tapu Müdürlüğünce vatandaşlardan talep edilen "Emlak Rayiç Bedelleri" işlemlerini yeni bir yazılımla Tufanbeyli Tapu Müdürlüğüne elektronik ortamda sundu.

Tufanbeyli Belediyesi emlak alım ve satım işlemlerinde Tapu Müdürlüğünce vatandaşlardan talep edilen "Emlak Rayiç Bedelleri" işlemlerini yeni bir yazılımla Tufanbeyli Tapu Müdürlüğüne elektronik ortamda sundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye ve Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, işlem sürelerinin kısılacağı, işlem yoğunluğunun azalacağı, verimliliğin artacağı, elektronik ortamda hızlı ve güvenilir hizmet sunularak zaman kaybının önüne geçileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Remzi Ergü, çalışmanın vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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