Tufanbeyli Belediyesinden karla mücadelede çalışan personele yemek ikramı

Tufanbeyli Belediyesi, karla mücadelede özveriyle çalışan personele yemek ikramında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Remzi Ergü, kar yağışında vatandaşların mağdur olmaması için mesai yapan personele teşekkür etti.

Ergü, özveriyle çalışan personelle birlikte Toprakpınar mevkisinde hamsi yedi.