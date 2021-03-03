Tufanbeyli Belediyesi yıkılan pazar yeri için tasarım yarışması düzenledi
03.03.2021 20:53 | Son Güncelleme: 03.03.2021 20:56
Tufanbeyli Belediyesi, geçen yıl kar yağışı nedeniyle yıkılan semt pazarının yeniden yapılması için ödüllü tasarım yarışması düzenledi.
Tufanbeyli Belediyesi, geçen yıl kar yağışı nedeniyle yıkılan semt pazarının yeniden yapılması için ödüllü tasarım yarışması düzenledi.
Belediye tarafından başlatılan yarışmaya, kişisel veya yönetim kurulu üyesi olunan şirket adına katılım sağlanabilecek.
En fazla 2 projeyle başvurulabilecek yarışma kapsamında 6 Nisan'a kadar projeler alınacak.
Seçilen proje sahibine, 10 bin lira ödül verilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz