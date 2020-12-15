Tufanbeyli Belediyesi tüm alacaklarını 6 ay erteledi
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Tufanbeyli Belediyesi tüm alacaklarını 6 ay erteledi

15.12.2020 19:29 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:32
Tufanbeyli Belediyesi tüm alacaklarını 6 ay erteledi

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, belediyenin tüm alacaklarının 6 ay ertelendiğini duyurdu.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, belediyenin tüm alacaklarının 6 ay ertelendiğini duyurdu.

Ergü, yaptığı açıklamada, "Belediyemizin her türlü gayrimenkul, dükkan ve binalara ilişkin kira ve ecri misil alacakları, vatandaşlarımızın kısmen de olsa ekonomik açıdan rahatlamaları adına 15 Temmuz 2021'ye kadar ertelenmiştir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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