Tufanbeyli Belediyesi, toplu iş sözleşmesini imzaladı
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Tufanbeyli Belediyesi, toplu iş sözleşmesini imzaladı

03.10.2020 11:20 | Son Güncelleme: 03.10.2020 11:25
Tufanbeyli Belediyesi, toplu iş sözleşmesini imzaladı

Adana'nın Tufanbeyli Belediyesi ile Hakiş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Adana'nın Tufanbeyli Belediyesi ile Hakiş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Tufanbeyli Belediyesi'nde taşeron olarak çalışan Hak-İş Sendikası'na üye 39 personelin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve hak ettikleri maaş ve sosyal haklarını alabilmelerini sağlamak amacı ile taban aylıkları, bayram ikramiyeleri, doğum yardımı, evlenme yardımı gibi birçok kalemde iyileştirmeler yapılarak imzalar atıldı. Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, toplu iş sözleşmesinin tüm personele hayırlı olmasını dileyerek imzayı attı.

Yeni toplu iş sözleşmesine göre, en düşük taşeron işçi ücreti net 3.200 TL olurken, direksiyon ve kötü koku primiyle 3.500 TL'ye çıkarıldı. - ADANA

Tufanbeyli Belediyesi, toplu iş sözleşmesini imzaladı
Tufanbeyli Belediyesi, toplu iş sözleşmesini imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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