TÜFAD yönetiminden Mutlu Önal'a ziyaret
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TÜFAD yönetiminden Mutlu Önal'a ziyaret

TÜFAD yönetiminden Mutlu Önal'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

9 Haziran'da yapılan genel kurul ile göreve gelen Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şube yönetimi, ASKF Başkanı Mutlu Önal'ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

9 Haziran'da yapılan genel kurul ile göreve gelen Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şube yönetimi, ASKF Başkanı Mutlu Önal'ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Ziyarete TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat, İkinci Başkanlar AhmetYıldız ve Serdar Sucan'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri katıldı. ASKF Başkanı Mutlu Önal, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirirken, ASKF ile TÜFAD'ın işbirliği içerisinde Kayseri sporunu daha iyi noktalara getirmek için önemli çalışmalara imza atacağına inandığını söyledi. TÜFAD Başkanı Osman Yozgat ise spor konusunda hem ASKF'nin hem de TÜFAD'ın yeni yönetimleri ile işbirliği içerisinde önemli eğitim faaliyetleri gerçekleştireceğini ve kurumlar arası diyaloğun üst seviyede olacağını söyledi. Yozgat, "ASKF Başkanı Mutlu Önal'a başarılar diliyoruz. Önemli işlere imza atacağından kuşkumuz yok. Bizlerde her zaman kendisi ile işbirliğine açık olduğumuzu belirtmek istiyoruz" dedi.

Ziyaret sonrası Mutlu Önal, Sümer Tesisleri'nde yapılan bakım ve onarım çalışmalarını TÜFAD yönetimine göstererek bilgi verdi. OsmanYozgat ise Mutlu Önal'a nostaljik A Milli Futbol takımının formasını hediye etti. - KAYSERİ

TÜFAD yönetiminden Mutlu Önal'a ziyaret
TÜFAD yönetiminden Mutlu Önal'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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