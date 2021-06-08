TÜFAD ve AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı arasında dostluk maçı yapıldı
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TÜFAD ve AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı arasında dostluk maçı yapıldı

TÜFAD ve AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı arasında dostluk maçı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve yönetimi ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği üyeleri arasında dostluk maçı düzenlendi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve yönetimi ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği üyeleri arasında dostluk maçı düzenlendi.

Galibiyet golünü atan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, keyifli bir maç yaptıklarını söyleyerek, "Melikgazi Belediyemizin TÜFAD ve futbol sevdalılarına tahsis etmiş olduğu bu güzel sahada güzel bir dostluk maçı yaptık. Spor çok önemli. Melikgazi Belediyesi olarak bu alanda birçok faaliyet yapıyoruz. Yaz geldi hem geçlerimizi özendirmek hem de Kayserimizi en iyi şekilde teslim etme amacıyla bu tesisleri kullanacağız. ve bu tesislerin sayısını artıracağız. Spora da gerektiği kadar destek olacağız. Gençlerimizi güzel ahlaklı, çevik bir şekilde yetiştirme gayreti olan spor kulübümüzle birlikte Melikgazi'mizi en iyi şekilde temsil edeceğimiz kanaatindeyim. Hem şehrimizin hem ülkemizin sporda en iyi duruma gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Pandemi ile yürütülen mücadelemiz devam ederken dayanışma ruhunu da güçlendirmek istiyoruz." dedi. - KAYSERİ

TÜFAD ve AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı arasında dostluk maçı yapıldı
TÜFAD ve AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı arasında dostluk maçı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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TÜFAD ve AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı arasında dostluk maçı yapıldı - Haberler
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