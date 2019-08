TÜFAD ödülleri dağıtıldı

Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA) - Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği "Yılın Başarılı Antrenörleri Ödül Töreni" Atatürk Stadı Futbol Hakemleri Derneği Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplam 221 antrenöre ödülleri takdim edilirken, TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, önemli açıklamalarda bulundu. Ödül törenlerinin gençleri spora teşvik etmek için çok önemli olduğunu vurgulayan İsmail Dilber, "Yaptığımız ufak detay gözükse de çocukları heveslendirip, alttan gençleri nasıl çıkarırız, bunun hesabını kitabını yapıyoruz. Ödül törenlerimizde gençler, yaşlılar ve tecrübeliler bir araya geliyor. Fikir alışverişinde bulunup, dertlerini ortaya koyuyorlar. Bize sorular soruyorlar, biz de onların sorularının karşılığını veriyoruz. Her şehirde ortam yaratıyoruz. İzmir bu şehirlerin başını çekiyor. Şube Başkanı Doktor Şaban Acarbay çok çaba gösteriyor. İnşallah her şey daha iyi olur" dedi.

"GERİYE KALAN 10 SENE İÇİNDE ÇOK ZAMAN KAYBETTİK"

Türkiye A Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda son Dünya Kupası şampiyonu Fransa'yı 2-0 yendiğini hatırlatan Dilber, "Fransa'yı çok rahat yenerek Türkiye istediği hedefe ulaşmak için önemli adım attı. O maçta en önemli detay sahada olan 14 oyuncumuzun 11'i Türkiye topraklarında yetişti. Türkiye'de doğan, Türk kulüplerinde yetişen ve Türk teknik adamlar tarafından yetiştirilen oyuncularla kazandık. Bunu çoğaltmalıyız. Geride kalan 10 sene içinde çok zaman kaybettik. Avrupa'da doğmuş, yetişmiş hazır futbolcular aldık. Başarılı olamadık ancak bundan sonra inşallah başarı sağlayacağız" yorumunu yaptı.

"KULÜPLERİMİZDEN, MİLLİ TAKIMLARIMIZDAN KUPALAR BEKLİYORUZ"

İzmir'de Altınordu'nun önemli bir felsefesi olduğunu sözlerine ekleyen başkan Dilber, "Altınordu Türkiye'nin her yerinde çocukları bulmayı başardı. Bunu tespit etmek çok önemli. Biz de dernek olarak 12 yaş grubunda binlerce çocuğumuzu Antalya'da topluyoruz. 56 şubemizde seçmeler yapıyoruz. Profesyonel kulüpler buraya eğilirse çok oyuncu bulurlar. Ülkemizde birçok stat yatırımı yapıldı. Bu statlara kupalar yakışır. Kulüplerimizden, milli takımlarımızdan kupalar bekliyoruz. Kupa getiremezsek bu tesislerin hakkını verememiş oluruz, bu boynumuzun borcu" cümlelerini kullandı.

