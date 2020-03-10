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Kayseri, Antalya, Yahyalı, Spor

TÜFAD Karması'na Yerköyspor'dan 3 oyuncu seçildi

Altyapı çalışmaları ile dikkat çeken Yahyalı Yerköyspor altyapıya yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladı.

10.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:04
TÜFAD Karması'na Yerköyspor'dan 3 oyuncu seçildi

Altyapı çalışmaları ile dikkat çeken Yahyalı Yerköyspor altyapıya yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladı. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD) Antalya'da düzenleyeceği geleceğin yıldızları futbol şenliği turnuvası Kayseri TÜFAD seçmelerinde Yahyalı'da faaliyet gösteren Yerköyspor Futbol Akademisi futbolcularından ikisi as kadroya biri genişletilmiş kadroya davet edildi.


Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yerköyspor Onursal Başkanı ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yapılan çalışmaların karşılığını almaya başladıklarını dile getirdi. Öztürk, " Avrupa Futbol Antrenörleri Derneği Birliği üyesi olan ve 56 şubesi ile Türkiye'nin futbolda en büyük sivil toplum kuruluşu TÜFAD'ın ülke genelindeki şubelerinden oluşturduğu karma takımlarla Antalya'da düzenleyeceği ülkemizdeki en prestijli futbol turnuvalarından biri olan TÜFAD Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliğine Kulübümüzden 2 çocuğumuz asıl kadro bir çocuğumuz da genişletilmiş kadrodan katılım hakkı elde etti" dedi.


"TÜFAD gibi ülke futboluna değer katan sivil toplum kuruluşunun düzenlediği bu turnuvaya katılmak bizim için büyük bir onurdur" diyen Başkan Öztürk, "Bu turnuvada bugüne kadar 110.000 çocuğa ulaşılarak ciddi çalışma yapılmıştır. Bugüne kadar her yıl yapılan turnuva sonucunda amatörden profesyonele geçme başarısı yüzde yetmiş beş olduğu göz önüne alınırsa neden prestijli bir turnuva olduğu anlaşılacaktır" ifadesinde bulunarak şunları söyledi:


"Biz gerek Yahyalı Belediyesi olarak gerekse Yerköyspor kulübü olarak altyapıya ciddi anlamda yatırım yapmaktayız. Ülke futbolunun kurtuluşu amatör spor destekli altyapıdadır. Kendi öz kaynaklarıyla futbolcu yetiştiren kulüp anlayışı çok önemlidir. Bize bu konuda en önemli destek TÜFAD gibi kuruluşlardan gelmektedir. Antalya'daki bu turnuvada gerek yurt içinden gerekse yurt dışından çok önemli scout ekiplerinin gelecek olması bu turnuvaya katılan tüm çocuklarımız için büyük bir fırsattır. İnşallah TÜFAD gibi futbolun tüm paydaşları altyapı konusuna gereken önemi ve desteği verirse Türk Futbolunda bugünkü yaşadığımız sıkıntıları kısa sürede aşacağız" - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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