TÜFAD'ın eski başkanlarından Fevzi Aydın vefat etti
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TÜFAD'ın eski başkanlarından Fevzi Aydın vefat etti

TÜFAD'ın eski başkanlarından Fevzi Aydın vefat etti
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin (TÜFAD) eski başkanlarından Fevzi Aydın, Almanya'da vefat etti.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin (TÜFAD) eski başkanlarından Fevzi Aydın, Almanya'da vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) eski başkanı Fevzi Aydın'ın Almanya'da vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Köln Spor Akademisi'nden mezun olan ilk Türk futbol antrenörü olarak bilinen Aydın, 1989-1990 yılları arasında TÜFAD Genel Başkanlığı yaptı ve Türk futboluna uzun dönem değerli katkılarda bulundu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Fevzi Aydın'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Naaşı Almanya'dan Türkiye'ye getirilecek Fevzi Aydın için yarın Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Aydın'ın naaşı, Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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