TÜFAD Eski Başkanı Fevzi Aydın hayatını kaybetti
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TÜFAD Eski Başkanı Fevzi Aydın hayatını kaybetti

TÜFAD Eski Başkanı Fevzi Aydın hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Eski Başkanlarından Fevzi Aydın hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Eski Başkanlarından Fevzi Aydın hayatını kaybetti. Almanya'da bir süredir tedavi gören Aydın'ın naaşı İstanbul'a getirilecek ve Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecek.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Eski Başkanı Fevzi Aydın hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Almanya'da tedavi gören Aydın, hayata gözlerini yumdu. Almanya'da cenaze namazı kılınan ve bu gece naaşı İstanbul'a getirilecek olan Fevzi Aydın, yarın Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek. 1989-1990 yılları arasında TÜFAD Başkanı olarak görev yapan Fevzi Aydın, aynı zamanda Sağlık Eski Bakanı Merhum Mehmet Aydın'ın da kardeşiydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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