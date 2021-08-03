TÜFAD'dan gelişim semineri
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TÜFAD'dan gelişim semineri

TÜFAD'dan gelişim semineri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Faal Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Adana Şubesi tarafından UEFA A-B-ELİT A, Profesyonel kaleci antrenörü TFF A ve TFF Teknik Direktör lisansına sahip olan antrenörler için gelişim semineri düzenliyor.

Türkiye Faal Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Adana Şubesi tarafından UEFA A-B-ELİT A, Profesyonel kaleci antrenörü TFF A ve TFF Teknik Direktör lisansına sahip olan antrenörler için gelişim semineri düzenliyor.

1-2 Eylül 2021 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi Mithat Özhan Amfisi'nde yapılacak seminerin katılım kredi puanının 8+7= 15, ücretinin ise 150 TL olduğu bildirildi.

Adana şube üyelerinin katılacağı seminere başvuruların derneğin 'tufad.org.tr' adresinden yapılacak olup 150 TL olan seminer ücretlerinin Ziraat Bankası Adana Şubesi TR13 0001 0012 3130 4336 6650 10 nolu İBAN hesabına yatırılması istendi.

Ayrıca, TFF B Grassroots C-TFF Amatör kaleci antrenörleri için de zorunlu gelişim seminerleri başvuruları başlamış olup seminer ücretinin 75 TL olduğu ve Ziraat Bankası Atatürk Bulvarı Şubesi hesabına yatırılması istendi. Banka dekontunun bir nüshasının ise TÜFAD Adana Şubesine teslim edilmesi gerekiyor. Bu seminerin de 3 Eylül 2021 tarihinde saat 08.30-10.00 arasında Çukurova Üniversitesi Mithat Özhan Amfisi'nde yapılacak. Şube Başkanı Mehmet Sümer, "Seminere katılacak olan meslektaşlarımızın pandemi nedeni ile önümüzdeki süreçte olası kapanma tedbirlerine karşı herhangi bir aksaklık yaşanmaması için katılımcıların iki doz aşılarının yaptırması gerekiyor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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