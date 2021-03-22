TÜFAD, BAL Ligi antrenörlerini bir araya getirdi

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Trabzon Şubesi Başkanı Metin Bak, Trabzon'a ait kültürü ve etkinliği diri tutmaları halinde daha iyi gelişim gösterebileceklerini söyledi.

TÜFAD Trabzon Şubesi, önümüzdeki ay başlayacak olan BAL Ligi'nde mücadele edecek olan takımların antrenörleriyle şube lokalinde sabah kahvaltısında bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

TÜFAD Trabzon Şube Başkanı Metin Bak, amaçlarının sezon öncesi BAL Ligi hocalarıyla bir araya gelerek birliktelik göstermek olduğunu belirterek, "İnşallah bu birlikteliğimizi bundan sonra daha sık bir araya gelerek devam ettireceğiz. Trabzon futboluna TÜFAD olarak yapacağız çeşitli organizasyonlarla beraber katkılar sağlamayı düşünüyoruz. Bugün hocalarımızla birlikte olmaktan çok keyif aldık. Ligde birbirleriyle yarışacak takımlarımız var ama hocalarımız bir araya geldi. Trabzon'a ait kültür ve etkinliği diri tutmamız halinde daha iyi gelişim gösterebiliriz. Yine bir araya gelerek fikirlerimizi paylaşma anlamında bunu devam ettirmek istiyoruz. Hep birlikte diri olursak, gelişmemiz çok daha güzel olacak diye düşünüyorum "ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı