Tüek jetleri Suriye hava sahasında uçuş gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakakanlığı'ndan yapılan açıklamada : "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi.
23.09.2019 14:35
Milli Savunma Bakakanlığı'ndan yapılan açıklamada : "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi." denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA