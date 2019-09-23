Tüek jetleri Suriye hava sahasında uçuş gerçekleştirdi

23.09.2019 14:35

Milli Savunma Bakakanlığı'ndan yapılan açıklamada : "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi." denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA