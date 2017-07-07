Tudor'un Israrla İstediği Genç İsim!

Galatasaray, Ganalı orta saha oyuncusu Asamoah'tan gelen olumsuz haberin ardından Juventus'tan bir başka ön libero Mario Lemina'yı gözüne kestirdi. Gabonlu futbolcuyu Tudor'un ısrarla istediği öğrenildi.



Asamoah'la uzun süre ilgilenen, ancak Ganalı futbolcunun ailevi sebeplerle Türkiye'ye gelmek istememesinin ardından geri çekilen Sarı-Kırmızılılar, bu kez İtalyan devinin bir başka oyuncusu Mario Lemina'yı gözüne kestirdi.



23 yaşındaki Gabonlu futbolcuyu özellikle teknik direktör İgor Tudor'un ısrarla istediği belirtiliyor.



1.84 boyundaki futbolcu, geçen sezon Marsilya'dan 9.8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. 2020'ye kadar Juve'yle sözleşmesi bulunan Lemina için, satın alma opsiyonlu kiralama yöntemi düşünülüyor.



(Fanatik)