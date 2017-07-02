- Tudor: "Özel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz"



İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 1-0 kazandıkları Gyirmot hazırlık maçı sonrası, "Çok yoğun bir antrenman temposu yaşıyoruz. Çok özel bir sezon yaşıyoruz" dedi.

Galatasaray, 2017-2018 sezonu yaz kampının ilk maçında Macaristan takımı Gyirmot'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, "Bazı oyuncularımızın ikinci haftası, milli takımdan dönen oyuncularımızın da ilk haftasıydı. Çok yoğun bir antrenman temposu yaşıyoruz. Çok özel bir sezon yaşıyoruz. İlk resmi maçımız yakın bir tarihte. Bu nedenle antrenman dozajını iyi ayarlamamız gerekiyor. Kısa bir tatil, fazla dinlenilmedi; antrenmanlar başladı ama kolay bir maç değildi. Ayaklar, bacaklar halen ağır. Onun haricinde fena maç olmadı diye düşünüyorum. Özel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Demin de belirttim. İlk resmi maçlar çok yakın. Gomis ve Belhanda oynamadı çünkü bu sabah üçüncü antrenmanlarına çıktılar. Maicon ise ligi devam ediyordu ve hazır geldi. Özel bir sezon olduğu için de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Gençlerin performansının gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Gelecek vaat ediyorlar ama yarım saat oynadıklarından dolayı yorum yapmak için henüz erken. Koray ise iyi bir performans gösterdi. Kendisi iki haftadır antrenman yapıyordu. Semih milli takımdan geldi. İkinci yarı onu oynattık. Sakatlıktan da gelseniz, sezona erken başlasanız da 3-4 kez 90 dakikaya ihtiyacınız var" şeklinde konuştu.