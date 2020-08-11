TÜDKİYEB: Türkiye koyun sütü üretiminde dünya birincisi Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Türkiye'nin yılda 1.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Türkiye'nin yılda 1.5 milyon tona yakın koyun sütü, 600 bin tona yakın keçi sütü ürettiğine işaret ederek, "Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) verilerine göre Türkiye koyun sütü üretiminde dünya birincisi, keçi sütü üretiminde ise altıncı sırada" dedi.

FAO'nun koyun sütü üretimine ilişkin son verisi olan 2018 rakamlarına göre ilk 10 ülke şöyle:

1 milyon 446 bin ton ile Türkiye,1 milyon 180 bin ton ile Çin, 754 bin ton ile Yunanistan, 647 bin ton ile Suriye, 626 bin ton ile Romanya, 545 bin ton ile İspanya, 525 bin ton ile İtalya, 414 bin ton ile Sudan , 381 bin ton ile Mali, 369 bin ton ile Somali.

Keçi sütü üretiminde 6 milyon 99 bin ton ile ilk sırada Hindistan'ın bulunduğunu vurgulayan Çelik, "Sudan 1 milyon 151 bin ton ile ikinci, Bangladeş 1 milyon 122 bin ton ile üçüncü, Pakistan 915 bin ton ile dördüncü, Fransa 652 bin ton ile beşinci, Türkiye 562 bin ton ile altıncı, Mali 526 bin ton ile yedinci, İspanya 461 bin ton ile sekizinci, Güney Sudan 459 bin ton ile dokuzuncu, Yunanistan 398 bin ton ile onuncu sırada" dedi. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA