TÜDKİYEB Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz için "şükür kurbanı" kestirdi Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB), Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gaz için şükür kurbanı kestirdi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB), Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gaz için şükür kurbanı kestirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, şükür kurbanı kesim töreninde, Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, müjdenin verildiği günü bayram gibi gördüklerini belirterek, "Bayramımız kutlu olsun. Bulunan doğal gaz vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Büyük bir emek ve gayret neticesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliği ve öncülüğünde Fatih sondaj gemimizin bulmuş olduğu doğal gaz kaynağı ülkemizin ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır, ülkemizi şaha kaldıracaktır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye dışa bağımlı kalmayacak"

Bulunan doğal gaz kaynağıyla Türkiye'nin dışa bağımlı kalmayacağını, kendi kaynaklarından istifade edeceğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"2023'e doğru giderken milletimiz bu tür müjdelere hazırlıklı olsun. Tarımdan sanayiye ve sanayiden enerjiye başarılarımızın devam edeceği düşüncesindeyim. Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız çalışıyor, ülkemize hizmet veriyorlar. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin gayretli ve özverili çalışmalarıyla tarımda, özellikle hayvancılıkta etten süte kadar, hemen her alanda üretim rakamlarımız hızla artıyor. Artık dışa bağlı kalmak istemiyoruz."

Çelik, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi nedeniyle başta Fatih gemisinde çalışanlar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA