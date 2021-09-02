TÜDKİYEB Genel Kurulu 2 Ekim'de gerçekleştirilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜDKİYEB Genel Kurulu 2 Ekim'de gerçekleştirilecek

TÜDKİYEB Genel Kurulu 2 Ekim'de gerçekleştirilecek
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, birliğin genel kurulunun 2 Ekim'de Ankara'da yapılacağını bildirdi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, birliğin genel kurulunun 2 Ekim'de Ankara'da yapılacağını bildirdi.

???????TÜDKİYEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, birliğin Akdeniz Bölgesi İstişare Toplantısı Kahramanmaraş'ta, Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik, genel kurulun 2 Ekim'de yapılacağını belirterek, "Pandemi sebebiyle ertelenen genel kurulumuzu çoğulcu katılımla Ankara'da gerçekleştireceğiz. Genel kuruldan aldığımız destekle küçükbaş hayvancılık sektörünü ülkenin en önemli sektörlerinden biri haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Küçükbaş hayvancılık sektörünün gelişmesinin yetiştiricilerin refahını artıracağına ve tüketicilerin daha ucuz ve kaliteli gıda ihtiyacının karşılanmasını sağlayacağına işaret eden Çelik, böylece kentten kırsala yeniden dönüşün hızlanacağına dikkati çekti.

Çelik, sektöre ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak, Türkiye'de kırmızı ette yaşanan sorunun çözümünün ithalatla değil öncelikle küçükbaş hayvan sayısının artırılmasıyla sağlanacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

Son dakika haberi... Bakan Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1)
Son dakika haberi... Bakan Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1)
Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı açılışa hazırlanıyor! 12 saatlik yol 2 saate düşecek
Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı açılışa hazırlanıyor! 12 saatlik yol 2 saate düşecek
Ticaret Bakanı Muş: 'Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor.
Ticaret Bakanı Muş: "Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Diego Ali Koç Mesut Özil Enner Valencia Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TÜDKİYEB Genel Kurulu 2 Ekim'de gerçekleştirilecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 13:23:40. #1.14#

title