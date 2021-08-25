TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik'ten "orman alanlarının otlağa açılması" talebi Açıklaması
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik'ten "orman alanlarının otlağa açılması" talebi Açıklaması

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik'ten 'orman alanlarının otlağa açılması' talebi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, orman alanlarının küçükbaş otlaklığına açılmasını istediklerini belirterek, "Koyun ve keçi ormanın dostudur, temizleyicisidir.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, orman alanlarının küçükbaş otlaklığına açılmasını istediklerini belirterek, "Koyun ve keçi ormanın dostudur, temizleyicisidir. Yabani otların hepsini yer, ormanı temizler, yangın ve felaketten de korur." dedi.

Tarım İl Müdürlüğü Salonunda düzenlenen Sakarya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılan Çelik, Sakarya'da yaklaşık 90 bin küçükbaş olduğunu, bu sayının bir hedef konularak en azından 3 katına çıkarılması gerektiğini söyledi.

Kayıtlı olan tüm hayvanlara yem desteği verilmesini istediklerini belirten Çelik, "Bunu sizler adına sayın Bakanımızdan talep ediyoruz. Kendilerinin takdirine saygı duyarız. Hükümetimizden Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin en güçlü bütçe olmasını istiyoruz. Giderek artan bir nüfusumuz var. Bu artan nüfusun beslenmesi ancak tarımsal üretimin gelişmesi ve büyümesiyle mümkün." diye konuştu.

Çelik, Türkiye coğrafyasının üretime uygun olduğuna işaret ederek, küçükbaş yetiştiricilerine şöyle seslendi:

"Sizler tarımın her alanında varsınız. Orman alanlarımız otlaklığa açılsın istiyoruz. Koyun ve keçi ormanın dostudur, temizleyicisidir. Yabani otların hepsini yer, ormanı temizler, yangın ve felaketten de korur. İnşallah orman alanları küçükbaş hayvan otlatımına açılır. Böylece hem sizler güçleneceksiniz hem de yem açığıyla karşı karşıya kalmayacağız. Desteği devletten, üretimi sizlerden istiyoruz. Çiftçinin, yetiştiricinin kullandığı elektriğin KDV'si yüzde 1'e düşürülsün, fon ücretleri alınmasın istiyoruz. Tarım sigortasının primleri çok yüksek. Zorunlu sigorta isteğe bağlı hale getirilsin. Yetiştiricinin, çiftçinin ödeyebileceği makul rakamlarla primler belirlensin istiyoruz. Çobanlık kutsal bir meslektir. Bizim sizlerden isteğimiz sürünüzü büyütün."

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik'ten 'orman alanlarının otlağa açılması' talebi Açıklaması
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik'ten 'orman alanlarının otlağa açılması' talebi Açıklaması
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik'ten 'orman alanlarının otlağa açılması' talebi Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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