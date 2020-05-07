TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "Tarımsal Üretici Örgütleri Danışma Platformu oluşturuldu"
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "Tarımsal Üretici Örgütleri Danışma Platformu oluşturuldu"

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik:
07.05.2020 18:49 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:49

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin onayı ile Tarımsal Üretici Örgütleri Danışma Platformu (TÜÖDAP) oluşturulduğunu belirterek bu platformda üretici ve yetiştirici birliklerinin yer...

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin onayı ile Tarımsal Üretici Örgütleri Danışma Platformu (TÜÖDAP) oluşturulduğunu belirterek bu platformda üretici ve yetiştirici birliklerinin yer almasının sektöre çok büyük katkıları olacağını söyledi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, hızlı karar alma ve uygulamaya geçirme noktasında danışma platformunun önemine dikkat çekerek, "Bu platformun hayata geçirilmesi, hızlı karar alma ve uygulama noktasında, ülkesel ve bölgesel gıda üretiminin sürekliliği için ve içinde bulunduğumuz bu zorlu sürecin en kısa sürede atlatılabilmesi adına yerinde bir karardır. Bakanlığımız bu girişimiyle çok önemli bir yeniliğe imza atarak üretici örgütlerini birer paydaş olarak kabul etmiştir. Canı gönülden destekliyoruz" dedi.

Genel Başkan Çelik, oluşturulan bu platform ile Üretici Birliklerine karar alma sürecinde çok önemli roller biçildiğini ifade ederek Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye küçükbaş hayvancılık sektörü adına teşekkür etti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, tarım sektörü adına çok güzel gelişmeler yaşandığına dikkat çekerek, "Öncelikle peş peşe dev hamlelerle tarım ve hayvancılık sektörünün yüzünü ağartacak çalışmalara imza koyan Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye tüm yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Çok kısa süre önce de üretici ile tüketiciyi ortak paydada buluşturacak olan Dijital Tarım Pazarı'nın tanıtımı bizzat Sayın Bakanımızın sunumuyla gerçekleştirilmişti. Bu sistemde haksız kazanç sağlayan aracıların ortadan kaldırılacak olmasını memnuniyetle karşılamıştık. Şimdi de tarımsal üretici örgütlerinin bir platform marifetiyle bir araya getirilecek olmasıyla, yetiştirici birlikleri olarak yıllardır olmasını istediğimiz bir hayalimiz de böylece gerçeğe dönüştürülmüş oldu. Tarımsal Üretici Örgütleri Danışma Platformunun oluşturulması Bakanlığımız ile sektör temsilcilerini buluşturarak bakanlık yetkililerine sahadan bizzat sektör temsilcileri tarafından sorunların aktarılmasını sağlama imkanı verecek ve ortak akıl ile sorunlara çözüm aranacaktır. Tarımsal örgütler ve üreticiler ile Bakanlığımız arasında iletişimi ve bilgi alışverişini artırarak sektörün gelişimine büyük katkı sağlanacaktır" dedi.

Çelik, danışma platformunun kurulmasının sektör açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Umuyor ve inanıyoruz ki platform sayesinde üretici ve yetiştirici örgütlerimizin Bakanlığımızla olan ilişkileri daha çok gelişecek, sektörümüze ilişkin ortaya koyduğumuz taleplerimizin değerlendirilmesi ve daha da önemlisi Bakanlığımız politikalarının oluşturulması ve uygulanması noktasında Merkez Birliklerinin karar alıcı konumuna getirilmesi ülkemiz tarımının doğru yolda yürümesine vesile olacaktır. Bu açıdan da bakıldığında TÜÖDAP, biz üretici örgütlerine Bakanlığımızı doğru bilgilendirmede bulunma sorumluluğu da getirmiş, herkesin elini taşın altına beraberce koyacağı tarihi bir platform oluşturulmuştur" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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