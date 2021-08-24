TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Bursa'da birlik başkanlarıyla bir araya geldi Açıklaması
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Bursa'da birlik başkanlarıyla bir araya geldi Açıklaması

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Bursa'da birlik başkanlarıyla bir araya geldi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Ekonomi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığınca kayıtlı olan tüm hayvanlar için yem desteği verilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığınca kayıtlı olan tüm hayvanlar için yem desteği verilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Çelik, Marmara Bölgesi'ndeki illerin birlik başkanlarının katılımıyla Bursa'da bir otelde düzenlenen istişare toplantısında yaptığı konuşmada, sayısı 276 bine ulaşan üyelerinin sadece hayvan yetiştirmediğini, tarım alanında da özveriyle üretime devam ettiğini söyledi.

Son günlerde meydana gelen orman yangınları ve sel felaketinin canlarını yaktığını ve çok üzüldüklerini belirten Çelik, devletin bu süreçte üreticinin yanında olduğunu gördüklerini, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Çelik, orman yangınlarında hayvanları telef olanların zararlarının Bakanlıkça hibe olarak karşılanacağının açıklanmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli geçen defa yem desteği verdi. Türkiye'de en az meraya sahip olan bölge, Marmara Bölgesi'dir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, her nüfus başına 1 küçükbaş olacak üretim planlaması yapılması noktasındaki şansı bu bölgede yakalamamız çok mümkün görünmüyor. Marmara Bölgesi'nde 25 milyon üzerinde bir nüfus varlığı vardır. Bizim küçükbaş hayvan sayımız 2,5 milyondur. Dolayısıyla İstanbul'un tek başına nüfusu 15 milyonun üzerindedir. Bunların gece gündür muhasebesini yapıyoruz, 'Cumhurbaşkanımızın önümüze koyduğu hedefi nasıl yakalayabiliriz?' diye. Buradan Sayın Tarım ve Orman Bakanı'mıza ricada bulunuyoruz. Bu yem desteği bu sene artırılarak verilsin, sadece belli bir işletme büyüklüğüyle sınırlı tutulmasın. Kayıtlı olan tüm hayvanlar için yem desteği verilmesini talep ediyoruz."

Bakanlığın, Kovid-19 salgını süreci başladığından itibaren yanlarında olduğunu aktaran Çelik, devam eden üretimle küçükbaş hayvan sayısının 55 milyona yaklaştığını, bu durumun ülke için çok önemli olduğunu belirtti.

Çelik, et fiyatlarıyla ilgili piyasanın düzenlenmesini de talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Toplantıda, bölgedeki küçükbaş hayvancılık sektörünün sorunları, çözüm önerileri ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Bursa'da birlik başkanlarıyla bir araya geldi Açıklaması - Haberler Ekonomi
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