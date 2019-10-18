TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik'ten 2020 Yılı Tarımsal Destekleme Bütçesi ile ilgili açıklama

18.10.2019 21:23

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 2020 Yılı Tarımsal Destekleme Bütçesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, hayvancılığa ayrılan kaynağın sektör açısından kayda değer olduğunu belirterek memnuniyetini dile getirdi.



TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, yaptığı değerlendirmede "Devletimiz, dolayısıyla da Tarım ve Orman Bakanlığımız, tarımsal üretimi artırmak gayesiyle bütçe imkanları dahilinde tarımı desteklemeye çalışıyor. Dolayısıyla 2020 yılı için açıklanan tarımsal destekleme bütçesinde geçtiğimiz yıllara oranla önemli bir artış yaşanması ve sektörümüze de olumlu yansıyacak olması bakımından haliyle biz yetiştiricileri memnun etmiştir. Çiftçilerimizin ve yetiştiricilerimizin üretime devam edebilmeleri için alacakları destekler netice itibarıyla ülkemiz ekonomisine katma değer olarak dönecektir." dedi.



Çelik, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın açıkladığı 2020 yılı tarımsal desteklemeleri bütçesinde belirlenen kaynağın, 2019 yılına göre yaklaşık yüzde 37 oranında artırılarak 22 milyar liraya çıkarılması ve bu miktar içerisinden hayvancılığa doğrudan 6.6 milyar lira ayrılmış olmasının hayvancılığımız adına memnuniyet duyacağımız bir tablo olduğunu ifade ederek "2020 yılı için tarımsal desteklemelere ayrılan kaynağın neredeyse üçte birinin hayvancılık desteklemelerinde kullanılacak olmasını önemsediğimiz gibi küçükbaş hayvancılık sektörümüzün de bu kaynaktan daha fazla faydalanması en büyük beklentimiz olacaktır. Çünkü gerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve gerekse Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, sektörümüz için 100 milyon küçükbaş hayvan hedefini belirlemişlerdir. Merkez Birliği ve İl Birliklerimiz olarak önümüze konulan bu hedefi yakalamak adına küçükbaş hayvancılığa ayrılacak destekleme miktarından önemli ölçüde pay alabileceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızın sektörümüzün güçlenerek gelişmesinden yana olan ciddi ve samimi gayretleri sonucunda, 2020 yılında ülkemiz hayvancılığının ve özellikle de küçükbaş hayvancılığımızın daha iyi yerlere gelecek şekilde destekleneceğine inanıyoruz" diye konuştu.



TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, yaptığı değerlendirmenin sonunda 2020 yılı tarımsal desteklemeler bütçesinin tüm yetiştiriciler için hayırlı olması temennilerinde bulunarak, 2019 yılı tarımsal desteklemeler kararnamesinin de biran önce açıklanmasını beklediklerini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA