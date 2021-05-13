TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik'ten 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajı Açıklaması
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik'ten 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajı Açıklaması

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik'ten 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, tarımın ve çiftçilerin, salgın dönemi de dahil her zaman desteklemede ilk planda yer almaları gerektiğini bildirdi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, tarımın ve çiftçilerin, salgın dönemi de dahil her zaman desteklemede ilk planda yer almaları gerektiğini bildirdi.

Çelik, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınına işaret ederek, bu dönemde çiftçilerin hayati rol oynadığını artık herkesin kabul etmesi gerektiğini belirtti. Çelik, çiftçilerin 365 gün boyunca hatırlanmasını ve hak ettikleri değerin kendilerine verilmesini istedi.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Milyonlarca insanın açlık çektiği günümüzde, kuraklık, iklim değişiklikleri ve ekonomik krizlere rağmen çok zor şartlarda üretmeye çalışan çiftçilerimizin emeğine, kutsal alın terine ne kadar muhtaç olduğumuz apaçık ortadadır. Salgın sürecinde de tarımın, toprağın, çiftçinin vazgeçilmez olduğu iyice anlaşılmıştır. Bu zor günlerde bile üretmeye devam ederek rafları boş bırakmayan çiftçilerimizle ne kadar övünsek azdır."

Çiftçilerin, gıda üretiminin temel taşı olduğunu vurgulayan Çelik, "Salgın dönemi de dahil her zaman tarımın ve çiftçilerin desteklemede ilk planda yer alması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, her türlü zorluğa rağmen en güzel eti, sütü, sebzeyi, meyveyi, tahılı ve yüzlerce gıdayı sofralara getirmek için yoğun çaba sarf eden çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı, bütün İslam aleminin, tüm vatandaşların ve çiftçilerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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