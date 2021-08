TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, orman alanlarında küçükbaş hayvanların otlatılmasına izin verilmesini istedi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, orman alanlarının küçükbaş hayvanların otlatılması amacıyla açılmasını isteyerek, "Ormanlarımızın tamamı otlatılmaya açık olursa yem açığımız ortaya çıkmaz." ifadesini kullandı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜDKİYEB Karadeniz Bölgesi İl Birlik Başkanları İstişare ve Dayanışma Toplantısı Samsun'da gerçekleştirildi.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, küçükbaş hayvan beslenmesinde orman ve meraların önemli olduğuna dikkati çekti.

Orman alanlarında küçükbaş hayvanların otlatılmasına izin verilmesi gerektiğini belirten Çelik, "Ormanlarımızın tamamı otlatılmaya açık olursa yem açığımız ortaya çıkmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Karadeniz Bölgesi'nin mera genişliği açısından Türkiye'de üçüncü sırada yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nüfus başına bir küçükbaş hedefini yakalamamız için Karadeniz'de hayvan sayısını artırmalıyız. Ülkede yaşanan kırmızı et açığı küçükbaş hayvanla kapatılabilir. Kırmızı et açığını kapatmak için bizim daha çok üretim yapmamız lazım. Küçükbaşta kırmızı et üretimini yüzde 25'in üzerine çıkaracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur