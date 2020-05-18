TÜDKİYEB Genel Başkanı ÇeliK: "Kuzu eti ye koronaya yenilme"
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TÜDKİYEB Genel Başkanı ÇeliK: "Kuzu eti ye koronaya yenilme"

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, "Covid-19 pandemisi sürecinde kırmızı etin bağışıklık sisteminin geliştirilmesindeki önemi bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur.

TÜDKİYEB Genel Başkanı ÇeliK:
18.05.2020 14:45 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:45

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, "Covid-19 pandemisi sürecinde kırmızı etin bağışıklık sisteminin geliştirilmesindeki önemi bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur. Mayıs ayında kuzuların piyasaya sürülmesi ile fiyatların gerileyeceği söylenebilir. Ancak 'evde kal' çağrısının sona ermesi ile vatandaşların sosyal hayata dönmeleri kuzu etine olan talebi artıracak ve fiyatların daha da gerilemesinde rol oynayacaktır" dedi.

Covid-19 salgını ile mücadelede bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği bulunan kırmızı ete talep artarken, özellikle kuzu etinde fiyatlar bir önceki aya göre gerilemiş olmakla birlikte bu sonuç market fiyatlarına henüz yansımadı. Mayıs ayı içinde kuzuların piyasaya sürülmesi ile fiyatların daha da gerileyeceğini belirten Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, evde kalma sürecinin sona ermesi ve sosyal hayatın normalleşmesi, stoklarda bulunan kuzuların pazara arz edilmesiyle birlikte kırmızı ette de fiyatların normale dönmesinin hem tüketici hem üretici menfaatine olacağını belirtti. Covid-19 ile mücadelede kırmızı etin öneminden her fırsatta bahseden Çelik, Türkiye'de mevcut koyun sayısının bir önceki yıla oranla yüzde 5,9 artarak 37 milyonu aştığını kaydetti. Çelik, "Koyun eti üretimi 2019 yılında 30 bin 600 ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'nin yıllık kırmızı et üretimi yaklaşık 1,2 milyon ton olup bu üretimin yüzde 12-14'ü küçükbaş hayvanlardan elde edilmektedir. Covid-19 pandemisi sürecinde kırmızı etin bağışıklık sisteminin geliştirilmesindeki önemi bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur. Bu olumlu açıklamalar ile kuzu eti tüketimi bu dönemde yaklaşık olarak yüzde 50 düzeyinde artış göstermiştir. Mayıs ayında kuzuların piyasaya sürülmesi ile fiyatların gerileyeceği söylenebilir. Ancak 'evde kal' çağrısının sona ermesi ile vatandaşların sosyal hayata dönmeleri kuzu etine olan talebi artıracak ve fiyatların daha da gerilemesinde rol oynayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Fiyatlar geçen aya göre geriledi"

Türkiye'de kişi başı küçükbaş hayvan eti tüketiminin gelişmiş ülkelere göre düşük olduğunu kaydeden Çelik, "Yaklaşık olarak kişi başı yılda 2 kg küçükbaş hayvan eti tüketilmektedir. Tüketimin en fazla olduğu ülkeler 8,5 kg ile Avustralya 6,6 kg ile Uruguay'dır. Dünya ortalamasının 1,7 kg olduğu küçükbaş eti tüketimi ABD'de 0,4 kg olarak gerçekleşmiştir. Mevcut üretim Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabilecek düzeydedir" dedi.

Nisan 2020 fiyatlarıyla kuzunun toptan satış fiyatının 44 lira olduğunu anlatan Çelik, bu fiyatın geçen aya göre yüzde 0.7 gerilediğini ifade etti. Çelik, hayvan pazarlarının da haftada iki gün pandemi ile mücadele kurallarına riayet ederek açılması gerektiğini, buna ek olarak Kurban Bayramı'nda 'eve teslim kurban' gibi projelerle sosyal mesafe kurallarını ihlal etmeden vatandaşların dini vecibelerini yerine getirebilecekleri programların hayata geçirilebileceğini vurguladı.

Riskli gruplara kuzu eti önerisi

Kuzu etinin insanların bağışıklık sisteminin güçlenmesinde faydalı olduğunun bilimsel olarak kanıtlandığını belirten Çelik, "Kuzu ile oğlak yayla ve meralarda tamamen doğal ortamda beslenerek şifalı ete dönüşmektedir. Kuzu eti her insanın günlük alması gereken çinko içeriğine sahip olmasından dolayı vücuttaki bağışıklık sisteminin gelişmesi için gerekli olan savunma mekanizmasını güçlendirir. Yaşı ilerlemiş vatandaşlarımızda oluşan B12 vitamin eksikliğini de kuzu-oğlak eti tamamlamaktadır. Özellikle 60-65 yaş aralığındaki insanların çoğunluğunda görülen B12 vitamini eksikliği de yaşadığımız şu olumsuz günlerde kuzu eti tüketerek aşılabilecektir" dedi.

"Cilt ve deri hastalıklarına karşı panzehir"

Korona virüs salgınından korunma amaçlı olarak uzmanlar tarafından yapılan temizlik ve dezenfekte uygulamalarının oluşturduğu cilt ve deri hastalıklarının engellenmesinin en önemli faktörlerinden birisinin kuzu ve oğlak etinin sürekli tüketilmesi olduğunu anlatan Çelik, "Çünkü kuzu ve oğlak eti içerisindeki yüksek vitamin değerleri sayesinde cilt ve deri hastalıklarının önlenmesinde ciddi bir paya sahiptir. Kuzu ve oğlak eti, insan sağlığı açısından özellikle de kalp ve damar sağlığı açısından da çok rahatlıkla tüketebilecek bir kırmızı et çeşidi olarak öne çıktığı bilimsel olarak ortaya konulmuştur" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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